Минсельхозпрод поднял цены на мясо и молочную продукцию для экспорта

Кроме того, подорожали сыры на экспорт в Россию. Например, нежирные и обезжиренные сыры для плавления подросли в цене до 375 российских рублей за килограмм, сыры жирностью до 45% подорожали до 495 российских рублей за кило, а сыры жирностью свыше 45% — до 505 российских рублей.