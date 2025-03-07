Минсельхозпрод поднял цены на мясо и молочную продукцию для экспорта

В Беларуси скорректированы цены на мясную и молочную продукцию на экспорт. Соответствующее постановление Минсельхозпрода (№ 21 от 5 марта) опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
В частности, Беларусью повышены минимальные цены на поставки говядины во все страны, кроме России.
В итоге в среднем мясо КРС подорожало на 0,2 доллара для рынков ЕАЭС, СНГ и третьих стран. Например, мясо взрослого крупного рогатого скота для стран ЕАЭС подросло в цене до 4,1 доллара за килограмм, а молодняка КРС — до 4,4 доллара.
Кроме того, подорожали сыры на экспорт в Россию. Например, нежирные и обезжиренные сыры для плавления подросли в цене до 375 российских рублей за килограмм, сыры жирностью до 45% подорожали до 495 российских рублей за кило, а сыры жирностью свыше 45% — до 505 российских рублей.
А еще Беларусь не выпустила в Россию 14 тонн лосося.
Также популярный трамвайный маршрут временно отменяется в Минске: «В связи с угрозой безопасности».