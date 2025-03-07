Волгоградцам дали право переносить сроки капремонта МКД

Теперь собственники могут как ускорить, так и отложить запланированные работы. Перенос сроков капитального ремонта на более позднее время возможен в нескольких случаях. Во-первых, если общее собрание собственников приняло соответствующее решение, основываясь на удовлетворительном состоянии конструктивных элементов дома. В таком случае решение направляется в Фонд капитального ремонта для дальнейшего рассмотрения. Во-вторых, если проведение работ невозможно из-за препятствий, например, со стороны третьих лиц. Эти факты должны быть зафиксированы в специальном акте и переданы в комитет ЖКХ. В-третьих, перенос возможен, если техническое обследование дома выявило, что ремонт пока не требуется. И наконец, если запланированные работы уже были выполнены ранее и повторное их проведение нецелесообразно.