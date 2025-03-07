Волгоградцам дали право переносить сроки капремонта МКД

Жители Волгоградской области, владеющие квартирами в многоквартирных домах, получили возможность влиять на сроки проведения капитального ремонта общего имущества.
Теперь собственники могут как ускорить, так и отложить запланированные работы. Перенос сроков капитального ремонта на более позднее время возможен в нескольких случаях. Во-первых, если общее собрание собственников приняло соответствующее решение, основываясь на удовлетворительном состоянии конструктивных элементов дома. В таком случае решение направляется в Фонд капитального ремонта для дальнейшего рассмотрения. Во-вторых, если проведение работ невозможно из-за препятствий, например, со стороны третьих лиц. Эти факты должны быть зафиксированы в специальном акте и переданы в комитет ЖКХ. В-третьих, перенос возможен, если техническое обследование дома выявило, что ремонт пока не требуется. И наконец, если запланированные работы уже были выполнены ранее и повторное их проведение нецелесообразно.
Ускорить проведение капитального ремонта также возможно, но для этого должны быть веские основания. Например, если общее собрание собственников приняло решение о переносе сроков на более ранний период, основываясь на предписаниях контролирующих органов, и при этом у жильцов есть достаточные финансовые средства для выполнения работ. Кроме того, ускорение возможно, если территория вокруг дома включена в программу благоустройства, которая реализуется в текущем году. Еще одним основанием может стать наличие готовой проектной документации, разработанной без привлечения средств Фонда капитального ремонта.
Решение о переносе сроков капремонта принимается специальной комиссией. На основании ее заключения вносятся изменения в краткосрочный план и региональную программу капитального ремонта. Также изменения могут быть инициированы по результатам технического обследования дома. Порядок проведения такого обследования регламентирован приказом комитета ЖКХ Волгоградской области от 30 августа 2024 года № 80-ОД.