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Пляжи в Сочи подготовят к новому курортному сезону до 1 мая

К 1 мая большинство пляжей Сочи будет готово к приему отдыхающих.

Источник: IMAGO/Philippe Ruiz

Пляжи в Сочи подготовят к новому курортному сезону до 1 мая, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Как отметил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Сергей Сомко, именно до этой даты пользователи пляжных территорий должны получить разрешения от Роспотребнадзора и подать декларации в МЧС.

С 14 апреля пляжи осмотрит комиссия, а Роспотребнадзор возьмет пробы морской воды. Сомко подчеркнул, что будет улучшено качество обслуживания, инфраструктура пляжей и обеспечение безопасности на воде.

Официально купальный сезон стартует с 1 июня, однако с 1 мая все городские пляжи будут готовы принять отдыхающих.

Напомним, Краснодарскому краю выделят 451 млн рублей на развитие туротрасли. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко ранее сообщил, что в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» регионам будет направлено 27 млрд рублей.