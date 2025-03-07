Департамент градостроительства Самары отстранили от решений по КРТ

В Самаре изменяют подход к градостроительной политике. Ключевые решения в этой сфере будут приниматься не на городском, а на региональном уровне. Мэрия Самары 28 февраля отменила постановление, которое ранее позволяло местным властям проводить торги на право застройки и комплексного развития территорий.
Так, полномочий по КРТ лишили департамент градостроительства Самары. Это значит, что такие важные задачи, как изменение правил землепользования, утверждение генеральных планов, выдача разрешений на строительство и использование земельных участков, теперь будут решаться на уровне региона.
Напомним, по словам председателя областного правительства Михаила Смирнова, такие изменения помогут более эффективно развивать территорию региональной столицы и области, упрощать согласования и ускорять строительство новых объектов.