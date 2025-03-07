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В июле планируется запустить серийное производство электромобиля «Атом»

В июле планируется запустить серийное производство электромобиля «Атом». Главный офис проекта расположен в Набережных Челнах.

Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга Татарстана.

В реализации производства задействованы более 1 тыс. российских и 200 китайских специалистов. Для проекта создана первая российская платформа для электромобилей с использованием компонентов местного производства. Батареи и электроприводы будут выпускаться Росатомом.

На сегодняшний день таксопарками, каршерингами и физлицами забронировано более 105 тыс. будущих электромобилей. К настоящему моменту выпущено 13 функциональных прототипов.

«Атом» — первый российский электромобиль с реальной локализацией более 70%.

Ранее сообщалось, что производство стекол для «Атома» планируется запустить на АО «Борский стекольный завод», находящемся в Нижнем Новгороде.