Омские работодатели заявили о рекордной потребности в кадрах

С начала 2025 года омские работодатели стали активнее искать сотрудников. Согласно данным Омскстата, опубликованным 7 марта, количество заявленных вакансий к концу января достигло 24,5 тысячи. Это на 82,6% больше, чем в январе прошлого года.
На фоне роста числа вакансий снизилась и конкуренция среди соискателей. Если в январе 2024 года на 100 рабочих мест претендовали 78,4 человека, то в январе 2025-го — уже 35,2.
По данным службы занятости, в первый месяц года на учёте числилось 8 607 человек, не имеющих работы, из них официально зарегистрированных безработных — 6 908. Это на 18% меньше, чем год назад, но на 2% больше, чем в декабре.
Эксперты отмечают, что сокращение безработицы и рост числа вакансий могут быть связаны с активизацией бизнеса и увеличением спроса на рабочую силу в различных сферах.