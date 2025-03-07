Мэрия Новосибирска установила строгие требования к оформлению уличных киосков

Документ определяет, что не менее 70% поверхности должно быть окрашено в один из предложенных серых тонов, среди которых железно-серый, графитовый серый, темно-алюминиевый и другие. Для оставшейся части допускается использование ещё одного серого оттенка, а окна и двери должны быть исключительно тёмно-серого цвета.