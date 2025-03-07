Мэрия Новосибирска установила строгие требования к оформлению уличных киосков

Мэрия Новосибирска утвердила новые требования к внешнему облику нестационарных торговых объектов, расположенных в центральных районах города. Теперь киоски, фудтраки, летние веранды и другие временные конструкции должны быть оформлены в серых оттенках.
Документ определяет, что не менее 70% поверхности должно быть окрашено в один из предложенных серых тонов, среди которых железно-серый, графитовый серый, темно-алюминиевый и другие. Для оставшейся части допускается использование ещё одного серого оттенка, а окна и двери должны быть исключительно тёмно-серого цвета.
Требования распространяются на 34 ключевые городские локации, включая площади Ленина и Калинина, Красный проспект и другие центральные улицы. Владельцы торговых объектов обязаны привести их в соответствие новым стандартам до 1 июля 2025 года.