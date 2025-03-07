В Омской области подорожали популярные продукты

В Омской области в январе 2025 года индекс потребительских цен увеличился на 2,1% по сравнению с декабрём. Об этом говорится в докладе Омскстата, опубликованном 7 марта.
К концу месяца стоимость фиксированного набора товаров и услуг в регионе составила 21 150 рублей, что на 1,5% выше, чем в декабре. Минимальный продуктовый набор за этот же период подорожал на 2,4% и достиг 6 225 рублей.
По данным статистиков, заметный рост цен зафиксирован на свежие грибы, охлаждённую рыбу, говядину, молоко и алкогольные напитки.