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Новые улицы появятся в Екатеринбурге

В екатеринбургском микрорайоне Новокольцовский появятся новые улицы. Их наименования утвердил глава города Алексей Орлов.

«Наименования связаны с именами представителей науки, образования, общественной деятельности, а также выдающимися представителями спорта города Екатеринбурга и региона», — отметили в мэрии.

В список улиц вошли:

  • Федора Заостровского;

  • Татьяны Карелиной;

  • Акима Головина;

  • Аркадия Воробьева;

  • Николая Сыромятникова;

  • Паригория Суетина;

  • Сергея Карпачева;

  • Бориса Россохина;

  • Юрия Ярошенко;

  • Зои Пушкаревой;

  • Клавдии Бархатовой;

  • Аркадия Качко;

  • Анны Шаровой;

  • Бориса Павловского;

  • Академика Мокроносова;

  • Уральских Ученых.

Напомним, Новокольцовский — относительно новый микрорайон Екатеринбурга. Там строится крупнейший в России студенческий кампус Уральского федерального университета. Помимо этого, ранее там были построены спортивные объекты. В ближайшее время власти города намерены построить трамвайную ветку в микрорайон.

Впервые о строительстве трамвайной ветки до Новокольцовского было объявлено в 2021 году. В соответствии с предварительным планом, на первом этапе туда проложат ветку скоростного трамвая, которая пройдет по линии Новокольцовский — Светлый — Левобережный Уктус — Ботанический. Конечной станцией на линии станет транспортно-пересадочный узел «Золотой», который строится на Ботанике. В феврале 2024 года эти планы были подтверждены.