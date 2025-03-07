Новые улицы появятся в Екатеринбурге

«Наименования связаны с именами представителей науки, образования, общественной деятельности, а также выдающимися представителями спорта города Екатеринбурга и региона», — отметили в мэрии.
В список улиц вошли:
- Федора Заостровского;
- Татьяны Карелиной;
- Акима Головина;
- Аркадия Воробьева;
- Николая Сыромятникова;
- Паригория Суетина;
- Сергея Карпачева;
- Бориса Россохина;
- Юрия Ярошенко;
- Зои Пушкаревой;
- Клавдии Бархатовой;
- Аркадия Качко;
- Анны Шаровой;
- Бориса Павловского;
- Академика Мокроносова;
- Уральских Ученых.
Напомним, Новокольцовский — относительно новый микрорайон Екатеринбурга. Там строится крупнейший в России студенческий кампус Уральского федерального университета. Помимо этого, ранее там были построены спортивные объекты. В ближайшее время власти города намерены построить трамвайную ветку в микрорайон.
Впервые о строительстве трамвайной ветки до Новокольцовского было объявлено в 2021 году. В соответствии с предварительным планом, на первом этапе туда проложат ветку скоростного трамвая, которая пройдет по линии Новокольцовский — Светлый — Левобережный Уктус — Ботанический. Конечной станцией на линии станет транспортно-пересадочный узел «Золотой», который строится на Ботанике. В феврале 2024 года эти планы были подтверждены.