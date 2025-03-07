Новые улицы появятся в Екатеринбурге

Впервые о строительстве трамвайной ветки до Новокольцовского было объявлено в 2021 году. В соответствии с предварительным планом, на первом этапе туда проложат ветку скоростного трамвая, которая пройдет по линии Новокольцовский — Светлый — Левобережный Уктус — Ботанический. Конечной станцией на линии станет транспортно-пересадочный узел «Золотой», который строится на Ботанике. В феврале 2024 года эти планы были подтверждены.