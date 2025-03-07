Нацбанк: белорусы снова стали больше покупать валюты, чем сдавать

Нацбанк сообщили, что белорусы в феврале купили валюты больше, чем продали.
Так, физлицами за минувший месяц в Беларуси было куплено валюты на 15,3 миллиона долларов больше, чем продано. При этом в январе ситуация была другой, и продажи на 23,1 миллиона долларов превышали покупку.
В общем, в феврале объем покупки валюты и населением, и предприятиями вырос. Физлицами было куплено валюты на 1 миллиард 1,6 миллиона долларов в эквиваленте, а сдано в обмен — 986,4 миллиона долларов. Таким образом, чистая покупка составила 15,3 миллиона долларов.
Также субъектами хозяйствования было в феврале куплено валюты на 2 миллиарда 592 миллиона долларов в эквиваленте, а продано на 2 миллиарда 328,5 миллиона долларов. Сумма чистой покупки — 263,6 миллиона долларов.
Тем временем Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 7 марта перед выходными.
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