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Нацбанк: белорусы снова стали больше покупать валюты, чем сдавать

Белорусы купили больше валюты, чем сдали в банки в феврале 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Нацбанк сообщили, что белорусы в феврале купили валюты больше, чем продали.

Так, физлицами за минувший месяц в Беларуси было куплено валюты на 15,3 миллиона долларов больше, чем продано. При этом в январе ситуация была другой, и продажи на 23,1 миллиона долларов превышали покупку.

В общем, в феврале объем покупки валюты и населением, и предприятиями вырос. Физлицами было куплено валюты на 1 миллиард 1,6 миллиона долларов в эквиваленте, а сдано в обмен — 986,4 миллиона долларов. Таким образом, чистая покупка составила 15,3 миллиона долларов.

Также субъектами хозяйствования было в феврале куплено валюты на 2 миллиарда 592 миллиона долларов в эквиваленте, а продано на 2 миллиарда 328,5 миллиона долларов. Сумма чистой покупки — 263,6 миллиона долларов.

Тем временем Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 7 марта перед выходными.

Еще Минсельхозпрод поднял цены на мясо и молочную продукцию для экспорта.