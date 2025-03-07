В Анапе дольщикам выдали ключи от квартир, которых ждали более 10 лет

Дольщики двух литеров многоквартирного дома на улице Парковая в Анапе наконец-то получили ключи от квартир. Этого момента они ждали более 10 лет. Дом относился к категории проблемных.
Работы по строительству дома останавливались из-за того, что застройщика признали банкротом. Над решением проблемы работали мэрия курорта, администрация Краснодарского края, прокуратура и правоохранительные органы.
В итоге мэрия Анапы нашла компанию-инвестора — «Капвысотстрой», которая согласилась достроить проблемный объект. В 2023 году работы активизировались. Параллельно со строительством шло благоустройство прилегающей территории. Рядом с домами создали парковку, детскую и спортивную площадки.
Вице-губернатор Кубани Александр Нестеренко рассказал, что в регионе решены проблемы более 65 тысяч обманутых дольщиков. Мэр Анапы Василий Швец добавил, что вопрос обманутых дольщиков на курорте полностью закрыт.