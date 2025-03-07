МИД заявил, что Беларуси интересны креветки и рис из Мьянмы

Министр иностранных дел Максим Рыженков назвал креветки и драгоценные камни составляющими экспортного интереса Беларуси в Мьянме, сообщает БелТА.
Так, глава белорусской дипломатии среди белорусских интересов в Мьянме выделил поставки в Беларусь морепродуктов, в том числе, рыбы, креветок и других, риса, который традиционно возделывается в это стране.
Еще Рыженков рассказал, что белорусская ювелирная промышленность заинтересована в добыче и покупке в Мьянме драгоценных камней, которые потом будут использоваться в производстве отечественных украшений.
В свою очередь белорусская сторона готова поставлять в Мьянму продовольственную и промышленную продукцию, сельхозтехнику, в том числе с организацией сборочных производств, сухое молоко, смеси для детского питания, мясные консервы.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко предложил премьеру Мьянмы определить важнейшие проекты сотрудничества.
Еще Нацбанк сообщил, что белорусы снова стали больше покупать валюты, чем сдавать.