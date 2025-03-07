В Сочи изменится схема движения автобусов № 3 и № 18

С 8 марта в микрорайоне Мацеста изменится схема движения маршрута № 3. Автобус будет следовать по укороченному маршруту № 3к «Ж/д вокзал Мацеста — Мацестинская долина». Для продолжения поездки в центр Сочи пассажиры смогут пересесть на маршрут № 7 на железнодорожном вокзале. Стоимость сетевой поездки при оплате транспортной картой «Пальма» составит 40 рублей (при пересадке в течение 120 минут).
По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства мэрии Сочи Вадима Копылова, изменения направлены на снижение трафика на дорогах курорта при сохранении стоимости проезда.
А с 22 марта поменяется схема движения маршрута № 18. Как отметили в мэрии курорта, изменения внесены по многочисленным просьбам жителей.
«В прямом направлении исключаются остановочные пункты “Сан. Металлург”, “Школа № 9”, “с. Раздольное”, “Источник (ул. Транспортная)”, а в обратном — “По требованию (ул. Транспортная, 58)”, “Ул. 20-ой Горнострелковой дивизии”, “с. Раздольное”, — уточнили в пресс-службе администрации Сочи.
Вместо этого в прямом направлении на маршруте появятся остановки «Сан. Металлург (ул. Возрождения)», «Гимназия № 16», «МФЦ», а в обратном — «МФЦ», «Ул. Ясногорская», «Ул. Бытха», «Милиция».