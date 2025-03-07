В Сочи изменится схема движения автобусов № 3 и № 18

С 8 марта в микрорайоне Мацеста изменится схема движения маршрута № 3. Автобус будет следовать по укороченному маршруту № 3к «Ж/д вокзал Мацеста — Мацестинская долина». Для продолжения поездки в центр Сочи пассажиры смогут пересесть на маршрут № 7 на железнодорожном вокзале. Стоимость сетевой поездки при оплате транспортной картой «Пальма» составит 40 рублей (при пересадке в течение 120 минут).