Опережая инфляцию: для чего Нацбанк повысил базовую ставку до 16,5%

Регулятор всегда подчеркивал, что будет держать ставку высокой, пока инфляция не приблизится к целевому уровню. Однако сейчас мы видим, что эта политика не дает ожидаемых результатов. Судя по всему, внешние условия ухудшаются, что отражается и на внутренней экономической ситуации.