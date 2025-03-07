Опережая инфляцию: для чего Нацбанк повысил базовую ставку до 16,5%

Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка РК повысил базовую ставку до 16,5% годовых. В предыдущие два месяца ставка сохранялась на уровне 15,25%. Отметим, что в последний раз базовая ставка находилась на уровне 16,5% в августе 2023 года, после чего происходило ее постепенное снижение вплоть до декабря 2024 года.
Основная причина повышения: инфляция
В Нацбанке указали, что решение по ставке «принято с учетом анализа фактических данных, обновленных прогнозов и оценки баланса рисков инфляции». В частности наблюдается рост по всем метрикам инфляции. Годовая инфляция в феврале ускорилась до 9,4%. При этом наибольший рост цен отмечается в сегменте услуг.
Давление на цены со стороны внешнего сектора усилилось вследствие дальнейшего ускорения инфляции в России. Цены на продовольствие в мире все еще находятся на высоком уровне, несмотря на некоторое снижение с декабря 2024 года. Глобальный рост цен на текущий момент остается устойчивым. Сохраняются инфляционные и геополитические риски, которые обуславливают более жесткую денежно-кредитную политику и риторику центральных банков.
Также был повышен прогноз инфляции на ближайшие годы: в 2025 году она ожидается в пределах 10−12%, в 2026 году — 9−11%. Предполагается, что только в 2027 году инфляция снизится до уровня 5,5−7,5%.
Финансовый аналитик Арман Бейсембаев отмечает, ранее бывали разовые всплески инфляции, но затем она возвращалась к прежним уровням или снижалась, что позволяло Нацбанку удерживать базовую ставку. Но в последние месяцы наблюдался устойчивый рост показателя.
При этом денежно-кредитные условия нужно было сохранять достаточно жесткими, чтобы сдерживать инфляцию, для достижения целевого таргета по инфляции в 5%.
Регулятор всегда подчеркивал, что будет держать ставку высокой, пока инфляция не приблизится к целевому уровню. Однако сейчас мы видим, что эта политика не дает ожидаемых результатов. Судя по всему, внешние условия ухудшаются, что отражается и на внутренней экономической ситуации.
В частности потенциальный рост цен на ГСМ, продолжающийся рост тарифов на ЖКХ оказывают дополнительное инфляционное давление, уточнил эксперт.
Кроме того, продолжаются транши из Нацфонда, продолжают действовать различные льготные программы кредитования
Помимо прочего, падает цена на нефть, что также создает риски. В целом, факторов, указывающих на ускорение инфляции, становится все больше. Видя эти тревожные сигналы, Нацбанк начинает действовать на опережение и повышает процентную ставку заранее.
На самом деле очень сильно похоже на то, что до недавней поры делал Центробанк России, пытаясь сдержать нарастающую инфляцию. И сейчас мы видим, что ЦБ РФ довел свою процентную ставку до 21%
Факторы давления на инфляцию
Национальный банк повысил базовую ставку до 16,5%, что более чем на 1% выше предыдущего уровня. Это можно рассматривать как некий упреждающий шаг против инфляции, говорит финансовый консультант Расул Рысмамбетов.
При этом, в целом глобальная ситуация по инфляции осложняется торговыми войнами и нестабильностью на внешних рынках. В связи с чем, во-втором квартале года будет происходить дальнейший рост цен и инфляции.
Кроме этого, происходит дерегулирование коммунальных тарифов и рынка ГСМ. Стране необходимы новые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), модернизация теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), и реализация этих задач в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции» неизбежно приведет к удорожанию услуг, полагает финансист. Государство, вероятно, будет стимулировать более экономное потребление ресурсов — воды, электричества, отопления.
Потенциальное увеличение налоговой нагрузки на бизнес, о котором упоминалось выше, также приводит к росту инфляционных ожиданий.
Эксперт полагает, что в сложившейся ситуации государственные органы, скорее всего, будут искать механизмы, чтобы минимизировать влияние трех ключевых факторов — роста тарифов, дерегулирования цен на ГСМ и налогового давления.