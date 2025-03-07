Bloomberg: мечта Макрона об обороне может запутаться в сети Маска

Президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта в обращении к согражданам заявил, что обсудит с союзниками возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания. Кроме того, он отметил усиление угроз для Франции и Европы со стороны России и призвал увеличить оборонные расходы. Однако планирование действий в чрезвычайных ситуациях для НАТО, страдающей от «смерти мозга», о которой Макрон предупреждал в 2019 году, потребует переосмысления с точки зрения планирования войск, разведки и оценки угроз, говорится в статье.