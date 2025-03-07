Bloomberg: мечта Макрона об обороне может запутаться в сети Маска

Президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта в обращении к согражданам заявил, что обсудит с союзниками возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания. Кроме того, он отметил усиление угроз для Франции и Европы со стороны России и призвал увеличить оборонные расходы. Однако планирование действий в чрезвычайных ситуациях для НАТО, страдающей от «смерти мозга», о которой Макрон предупреждал в 2019 году, потребует переосмысления с точки зрения планирования войск, разведки и оценки угроз, говорится в статье.
И в этом плане зависимость от 6000 спутников компании Илона Маска SpaceX кажется особенно опасной и унизительной, учитывая, что он ужесточил свою пропаганду против европейских лидеров, которых обвиняет в разжигании «вечной войны» с Россией, и Канады, где одна из провинций разрывает свой контракт со Starlink.
Акции вдруг ставшей известной на весь мир Eutelsat Communications, которая купила OneWeb (британского конкурента Starlink), за три дня взлетели на 237% в надежде на то, что «европейская SpaceX» ждет своего часа. Но даже после этого прироста рыночная капитализация компании составила всего 3,2 млрд евро — малую долю стоимости SpaceX, которую на частном рынке оценивают в 350 млрд долларов.
Как и европейский космический сектор в целом, Eutelsat находится под гнетом прошлого: половина ее выручки поступает от устаревших видеоопераций, таких как спутниковое телевидение, которые все больше вытесняют с рынка такие приложения по запросу, как Netflix. К тому же число выведенных на орбиту спутников у Starlink несопоставимо выше: 6000 против, например, менее 700 у OneWeb.
Возможно, Европе следует потратиться на сотни новых спутниковых заказов. Или поступиться своей гордостью, пойти на поклон к Маску и увеличить количество заказов у SpaceX.