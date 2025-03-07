Адиль Мухамеджанов возглавит KASE

С 2021 года Адиль Мухамеджанов занимал должность председателя правления Центрального депозитария ценных бумаг, до этого работал заместителем председателя правления KASE, а также занимал различные должности в департаменте монетарных операций Национального банка Республики Казахстан.
Ранее сообщалось, что с 14 марта 2025 года он покидает пост главы Центрального депозитария ценных бумаг.
С 31 марта 2025 года Алина Алдамберген досрочно прекращает свои полномочия в качестве председателя правления KASE по своей инициативе.