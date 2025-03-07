Адиль Мухамеджанов возглавит KASE

Совет директоров Казахстанской фондовой биржи принял решение с 31 марта 2025 года избрать председателем правления KASE со сроком полномочий до 1 июля 2026 года Адиля Мухамеджанова, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу биржи.