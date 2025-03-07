Топ-менеджеров «Газпрома» обвинили в хищении 150 млрд рублей

Если суд встанет на сторону истца, то могут национализировать ООО «Севинвест» — некую холдинговую компанию. Она зарегистрирована на Митюшова. Эта фирма на 99% принадлежит ООО «Корпоративный центр» (1% на Митюшове), а уже ООО «Корпоративный центр» владеет ООО «Ферроцинк» (15%). Они занимаются производством металлоконструкций, предоставляют услуги горячего цинкования, минеральной ваты и сэндвич-панелей. Кроме этого, на компанию зарегистрированы АО «Бизнеслогика» (аренда) и ООО «М Индустрия» (производство прочих химических продуктов). АО «Бонолит — Строительные решения» также связан с ООО «Корпоративный центр», они занимаются производством стенового материала из автоклавного газобетона. Также национализация может коснуться АО «Дмитровский завод газобетонных изделий», компания занимается производством блоков ячеистого газобетона автоклавного твердения. Большинство из этих предприятий в 2023 году показывали миллиардную выручку и миллионные доходы.