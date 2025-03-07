В США конфискованы домены российской криптобиржи Garantex

По словам представителей Министерства юстиции США, целью операции было «выведение из строя онлайн-инфраструктуры, которая использовалась для работы Garantex». Власти США объяснили, что операция была проведена из-за подозрений в том, что данная криптобиржа использовалась для отмывания незаконных средств международными преступными группировками и уклонения от санкций.