В США конфискованы домены российской криптобиржи Garantex

США совместно с Германией и Финляндией осуществили изъятие серверов российской криптовалютной биржи Garantex и заблокировали активы на сумму 26 млн долларов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на американское Министерство юстиции.
«В рамках скоординированной работы правоохранительные органы Германии и Финляндии арестовали серверы, на которых размещались операции Garantex», — говорится в заявлении.
Также отмечается, что одновременно с этим правоохранительные органы США получили более ранние копии серверов Garantex, включая клиентские и бухгалтерские базы данных.
По словам представителей Министерства юстиции США, целью операции было «выведение из строя онлайн-инфраструктуры, которая использовалась для работы Garantex». Власти США объяснили, что операция была проведена из-за подозрений в том, что данная криптобиржа использовалась для отмывания незаконных средств международными преступными группировками и уклонения от санкций.
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина резко возросла после заявления президента США Дональда Трампа о резервном фонде криптовалют. По данным, цена биткоина поднялась более чем на 91 тысячу долларов в течение суток.