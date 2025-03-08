Нацбанк обнародовал курс доллара и курс евро на 8 марта

В Национальном банке определили курсы валют на 8 марта 2025 года, пятницу. Так, курс доллара, курс евро и курс российского рубля на праздничный день 8 Марта не изменился.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на субботу, 8 марта, Национальным банком сохранены курсы основных валют и определены в следующих значениях: 1 доллар США равен 3,2345 белорусского рубля, 1 евро — 3,4924 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,5780 белорусского рубля.
В сравнении с курсовыми значениями, действовавшими в пятницу, 7 марта, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались прежними.
Между тем Нацбанк сообщил, что белорусы снова стали больше покупать валюты, чем сдавать.