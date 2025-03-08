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Нацбанк обнародовал курс доллара и курс евро на 8 марта

Нацбанк Беларуси назвал курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 8 марта, субботу.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке определили курсы валют на 8 марта 2025 года, пятницу. Так, курс доллара, курс евро и курс российского рубля на праздничный день 8 Марта не изменился.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на субботу, 8 марта, Национальным банком сохранены курсы основных валют и определены в следующих значениях: 1 доллар США равен 3,2345 белорусского рубля, 1 евро — 3,4924 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,5780 белорусского рубля.

В сравнении с курсовыми значениями, действовавшими в пятницу, 7 марта, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались прежними.

Между тем Нацбанк сообщил, что белорусы снова стали больше покупать валюты, чем сдавать.