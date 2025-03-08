Финансист объяснил, от чего срочно нужно избавиться российским инвесторам

«Если не случится непредвиденных обстоятельств, прогноз по итогам года для российского рынка ценных бумаг позитивный. Тем не менее, рекомендую российским инвесторам в 2025 году пересмотреть вложения в некоторые активы», — отметил он. Особенно финансист выделил корпоративные облигации низкого качества как рискованные из-за высокой вероятности дефолтов.