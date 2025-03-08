Финансист объяснил, от чего срочно нужно избавиться российским инвесторам

В некоторые активы не стоит сейчас вкладываться и надо избавиться, пока они не принесли убытки.
Финансовый эксперт Вячеслав Мищенко предупреждает о необходимости избавления от определенных активов на российском рынке ценных бумаг. Об этом он сообщил агентству «Прайм», отметив, что несмотря на общий рост капитализации, существуют активы, которые могут привести к убыткам.
«Если не случится непредвиденных обстоятельств, прогноз по итогам года для российского рынка ценных бумаг позитивный. Тем не менее, рекомендую российским инвесторам в 2025 году пересмотреть вложения в некоторые активы», — отметил он. Особенно финансист выделил корпоративные облигации низкого качества как рискованные из-за высокой вероятности дефолтов.
Мищенко подчеркнул, что уязвимыми являются бумаги авиакомпаний, собственников торговых центров, строительных компаний и угольной отрасли. Сложности этих секторов связаны с падением выручки и большой долговой нагрузкой. Эксперт также предостерег от вложений в жилую и коммерческую недвижимость, которая страдает от стагнации из-за высоких ставок и сложностей с арендой.