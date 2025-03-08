Доцент Балынин назвал размер зарплаты для максимальной пенсии в 2025 году

Для формирования 10 пенсионных баллов (максимальное количество — ред.) в 2025 году необходимо в месяц получать 229 917 рублей, сообщил aif.ru кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Экономист также объяснил, как узнать размер накопленных пенсионных баллов за год. Для этого, во-первых, нужно определить годовой размер оплаты труда с каждого места работы. Для расчета используется зарплата до вычета НДФЛ.
Затем полученную сумму необходимо разделить на предельный размер базы для обложения страховыми взносами на 2025 год (2 759 000 рублей) и умножить полученную сумму на 10 (это число фиксированное, установлено Федеральным законом «О страховых пенсиях» — ред.). Число пенсионных баллов округляется до 3 знаков после запятой.
«Если, например, заработная плата составляет МРОТ, то за 2025 год будет сформировано 0,976 пенсионных балла. При зарплате в 50 тысяч рублей за 2025 год будет сформировано 2,175 пенсионных балла», — пояснил экономист.
Ранее Балынин рассказал о рисках хранения денег на накопительном счете.