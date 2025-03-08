Как казахстанки накапливают сбережения

Для депозиторок до 30 лет актуальные цели накопления — на приобретение недвижимости (14%), на будущее или на случай непредвиденных обстоятельств (17%), на открытие бизнеса — 5%. Для клиенток банков старше 30 лет актуальны те же цели: для 12% — приобрести недвижимость, для 16% — иметь финансовый резерв, для 4% — чтобы вести бизнес.