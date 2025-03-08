Как казахстанки накапливают сбережения, рассказали в Казахстанском фонде гарантирования депозитов. В фонде совместно с Институтом маркетинговых и социологических исследований «Elim» провели масштабное социологическое исследование и выявили отношение казахстанских женщин к сбережениям и депозитам, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу КФГД.
В массовом опросе приняли участие 1 980 казахстанских девушек и женщин в возрасте от 18 до 65 лет. Почти 80% респонденток — замужем, среди молодых респонденток от 18 от 29 лет — 71%. Имеют высшее образование или ученую степень 89% респонденток по всей стране.
- 32% респонденток работают в сфере услуг, в торговле или занимаются бизнесом.
- В сфере финансов и экономики работает 10% респонденток.
- В сфере образования, науки и культуры служит 10% респонденток.
- В реальном секторе экономики (производство, транспорт, связь, строительство, сельское хозяйство) занято 18% респонденток.
- В IT строит карьеру 4% респонденток, в сфере госуправления — 2%.
- 3% респонденток — медицинские работники.
- В банковской сфере работает 5% респонденток.
Как показали результаты опроса, сбережения и депозиты в банках имеет 34% респонденток, из них 35% проживает в селах, 12% — в Алматы и Астане, 53% — в других городах. Женщины чаще склонны распределять сбережения по разным банкам — так делает более половины, 51,6%.
При выборе банка женщины чаще мужчин склонны обращать внимание на удобство мобильного банкинга и системы лояльности для клиентов, бонусы и кешбэк, при этом топ-три факторов для клиенток банков — это выгодная ставка вознаграждения (44%), возможность снимать деньги и пополнять депозит (35%) и репутация банка (31%).
Для депозиторок до 30 лет актуальные цели накопления — на приобретение недвижимости (14%), на будущее или на случай непредвиденных обстоятельств (17%), на открытие бизнеса — 5%. Для клиенток банков старше 30 лет актуальны те же цели: для 12% — приобрести недвижимость, для 16% — иметь финансовый резерв, для 4% — чтобы вести бизнес.
30% респонденток всех возрастов при открытии депозита были мотивированы примерами окружающих. 12% респонденток, не имеющих депозиты, предпочитает инвестировать в бизнес, ценные бумаги, драгоценные металлы или приобретать недвижимость.
Напомним, ранее стало известно, что Казахстанский фонд гарантирования депозитов не будет устанавливать предельные ставки по депозитам физических лиц в тенге ни для каких банков. Как рассказал председатель фонда Адиль Утембаев, казахстанские банки стали более взвешенно подходить к вопросам ставок по депозитам и, несмотря на отсутствие «потолка» ставок для большинства банков, придерживались общего рыночного уровня.