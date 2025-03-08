Налог на собак не изменится в Минске — его оставили на уровне 2023 года

МИНСК, 8 мар — Sputnik. Минский городской совет депутатов в очередной раз принял решение о ставке налога на собак в столице, следует из официально опубликованного документа.
Он вступает в силу с 9 марта, суммы в нем такие же, как и в апреле 2023 года: нужно будет платить 37 рублей за собаку, если порода считается потенциально опасной, за обычную — 11,1 рубля.
При этом в Налоговом кодексе другие суммы: 63 и 13 рублей соответственно. Мингорсовет воспользовался своим правом уменьшать ставки налога за владение собаками. Повышенная сумма, как и ранее, действует для 40 пород, которые установил Минсельхозпрод еще в 2001 году.
Среди них, например, айну, акабаш, американский пит-бультерьер, английский мастиф, бультерьер, восточноевропейская овчарка, доберман-пинчер, ирландский волкодав, кавказская овчарка, московская сторожевая, немецкая овчарка, ризеншнауцер, ротвейлер, шарпей (китайская бойцовская собака), южнорусская овчарка и другие.
От налога освобождаются льготники. В том числе это одинокие инвалиды первой и второй групп, жители частных домов (если у них одна собака, и ее не используют в предпринимательской деятельности), инвалиды по зрению (на собак-поводырей).