Узбекистанцы стали чаще покупать иномарки и электромобили

ТАШКЕНТ, 8 марта — Sputnik. На автомобильном рынке Узбекистана наблюдаются положительные изменения в краткосрочной перспективе, что выражается увеличением продаж легковых автомобилей. Тенденции автомобильного рынка Узбекистана представлены в обзоре Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР).
В то же время отмечается динамичное развитие рынка электрокаров, где продажи подержанных электромобилей увеличились в 3,1 раза за год, тогда новых в 1,3 раза.
В текущих условиях наблюдается общее увеличение продаж в сегменте легковых автомобилей, что является положительным сигналом после четырех месяцев снижения активности.
В январе продажи выросли на 9,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 78,6 тысяч автомобилей, что указывает на восстановление активности на рынке.
В региональном разрезе наибольший рост продаж в январе отмечен в Сурхандарьинской — на 27%, Андижанской — 25% и Наманганской областях — 24%.
На первичном рынке легковых автомобилей Узбекистана наблюдаются положительные изменения. Продажи новых легковых автомобилей выросли на 18,5%, что на 4,1 тысячу единиц больше, чем месяцем ранее. Несмотря на положительный тренд в краткосрочной перспективе, в годовом выражении активность в этом сегменте рынка снизилась на 15%.
Продажи новых автомобилей местного производства в январе месяце также продемонстрировали положительную динамику, составив 21,7 тысяч машин, что на 3,3 тыс. больше, чем в предыдущем месяце.
В начале года на рынке легковых автомобилей иностранного производства, как новых, так и подержанных, наблюдается заметный рост продаж. В январе активность в этом сегменте увеличилась на 21%, что соответствует реализации 4,9 тыс. иномарок.
Этот рост является значительным, особенно в контексте годового сравнения, где продажи увеличились на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ситуация на вторичном рынке легковых автомобилей в январе месяце характеризуется повышением активности. Продажи составили 52 тысячи автомобилей, с ростом на 5,4% относительно декабря прошлого года.
Сегмент легковых электромобилей как новых, так и подержанных, показывает рост активности. В начале года продажи составили 5,5 тысяч машин с ростом на 24%.
Что касается подержанных легковых электромобилей, то их продажи за год выросли в 3,1 раза, тогда как новых увеличились в 1,3 раза.