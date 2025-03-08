Узбекистанцы стали чаще покупать иномарки и электромобили

На первичном рынке легковых автомобилей Узбекистана наблюдаются положительные изменения. Продажи новых легковых автомобилей выросли на 18,5%, что на 4,1 тысячу единиц больше, чем месяцем ранее. Несмотря на положительный тренд в краткосрочной перспективе, в годовом выражении активность в этом сегменте рынка снизилась на 15%.