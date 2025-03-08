Беларусь вошла в Топ-3 поставщиков цветов в Россию

МИНСК, 8 мар — Sputnik. Тройка лидеров по импорту цветов в РФ по итогам 2024 года — это Нидерланды, Армения и Беларусь, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные государственных статистических ведомств этих стран, а также Национальной ассоциации цветоводов и компании BusinesStat.
На эти три государства приходится 85% всего цветочного импорта в РФ. Наибольший объем поставок был из Нидерландов — 70% (321,5 миллиона долларов). Армения заняла 7,1% (32,1 миллиона), а Беларусь — 6,2% (28 миллионов). При этом поставки из республики выросли в 2,3 раза.
Также среди крупных экспортеров цветов на рынок России оказались такие страны, как Эквадор (27,1 миллиона — 6%), Латвия (10,7 миллиона — 2,4%), Колумбия (8,2 миллиона — 1,8%), Казахстан (7,7 миллиона — 1,7%), Китай (4,7 миллиона — 1%) и Литва (4,2 миллиона — 0,9%).
Относительно небольшие доли рынка у Израиля (1,2 миллиона), Кении (800 тысяч), Таиланда (761 тысяча), Нигерии (700 тысяч) и Узбекистана (632 тысячи).
При этом, по информации Национальной ассоциации цветоводов, Кения и Эквадор поставляют цветы в Россию как напрямую, так и через другие страны. В том числе товар идет через Латвию и Литву, хотя там не выращивают цветы в таких объемах. Статистика также показывает, что транзит цветов через два прибалтийских государства значительно снизился: у Литвы минус 79%, у Латвии — минус 50%.