Беларусь вошла в Топ-3 поставщиков цветов в Россию

При этом, по информации Национальной ассоциации цветоводов, Кения и Эквадор поставляют цветы в Россию как напрямую, так и через другие страны. В том числе товар идет через Латвию и Литву, хотя там не выращивают цветы в таких объемах. Статистика также показывает, что транзит цветов через два прибалтийских государства значительно снизился: у Литвы минус 79%, у Латвии — минус 50%.