ОДК продолжит управлять пермским разработчиком двигателя ПД-14

В собрании приняли участие 96% акционеров АО. В повестке дня значился один вопрос — о продлении полномочий управляющей организации, в качестве которой вновь утверждено АО «ОДК». За продление полномочий высказались 99,9% участников собрания. На какой период продлевается срок управления пермским АО, в материалах общества не раскрывается. Предыдущий договор управления пермским заводом с ОДК был заключен пять лет назад — в 2019 году. До этого АО «ОДК-Авиадвигатель» управлялось рыбинским «ОДК-Сатурн».