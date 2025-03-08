В Омской области ищут подрядчика для строительства социальной деревни

В Омской области начали поиск подрядчика, который возьмётся за возведение социальной деревни в посёлке Северный. Соответствующее объявление о проведении электронного аукциона размещено накануне, 7 марта, на сайте госзакупок.
Напомним, что по проекту в посёлке появится комплекс из пяти двухэтажных зданий, предназначенных для временного проживания пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья.
Начальная цена контракта составляет 317,9 миллиона рублей. Заявки принимаются до 17 марта. Завершиться строительство должно до 20 декабря 2026 года.