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В Омской области ищут подрядчика для строительства социальной деревни

В Омской области начали поиск подрядчика, который возьмётся за возведение социальной деревни в посёлке Северный.

Источник: Reuters

В Омской области начали поиск подрядчика, который возьмётся за возведение социальной деревни в посёлке Северный. Соответствующее объявление о проведении электронного аукциона размещено накануне, 7 марта, на сайте госзакупок.

Напомним, что по проекту в посёлке появится комплекс из пяти двухэтажных зданий, предназначенных для временного проживания пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Начальная цена контракта составляет 317,9 миллиона рублей. Заявки принимаются до 17 марта. Завершиться строительство должно до 20 декабря 2026 года.