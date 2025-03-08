В Новосибирской области для участников СВО доступны 2 600 вакансий от 355 работодателей

Помощь в трудоустройстве оказывается в рамках губернаторского проекта, государственных программ и нацпроектов. Центры занятости проводят оценку компетенций бывших бойцов, предлагают индивидуальные варианты трудоустройства с учетом их жизненной ситуации, а также оказывают поддержку на переговорах с работодателями. Участники СВО могут получить консультационную и финансовую помощь для реализации предпринимательских инициатив.