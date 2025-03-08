В Новосибирской области для участников СВО доступны 2 600 вакансий от 355 работодателей

На сегодняшний день в региональном реестре вакансий для них размещено 2600 рабочих мест от 355 работодателей. Об этом сообщили в министерстве труда и социального развития региона.
Наиболее востребованными среди бывших бойцов стали программы обучения по специальностям «оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», «оператор станков с программным управлением», «водитель автомобиля», «аналитик данных» и «специалист в сфере закупок».
«При направлении на обучение участника СВО центры занятости подбирают работодателя для дальнейшего трудоустройства. В регионе сформирован реестр вакансий, который включает предложения от 355 компаний. Список доступен на сайте министерства», — уточнили в ведомстве.
Помощь в трудоустройстве оказывается в рамках губернаторского проекта, государственных программ и нацпроектов. Центры занятости проводят оценку компетенций бывших бойцов, предлагают индивидуальные варианты трудоустройства с учетом их жизненной ситуации, а также оказывают поддержку на переговорах с работодателями. Участники СВО могут получить консультационную и финансовую помощь для реализации предпринимательских инициатив.
Обучение доступно в учреждениях среднего профессионального образования, вузах, учебных центрах и колледжах. Например, бойцы могут пройти курсы в Новосибирском государственном аграрном университете или освоить IT-специальности по проекту партии «Единая Россия».
Кроме того, в ближайшее время в регионе планируется создать банк управленческих вакансий в рамках проекта «Герои НовоСибири». Исполнительные органы власти, подведомственные организации и крупные промышленные предприятия области представят предложения для трудоустройства бывших участников СВО на руководящие должности.