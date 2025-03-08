Новосибирский завод разработал особо прочную оружейную гильзу

Новосибирский завод «Искра» разработал особо прочную гильзу для стрелкового оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на патент. Помимо повышенной прочности, новые гильзы имеют упрощенную конструкцию.
— Изобретение относится к боеприпасам, в частности к производству капсюлированных гильз к стрелковому гладкоствольному и нарезному оружию, и может быть применено для производства патронов к указанному оружию, — говорится в документе.
Как отметили авторы разработки, выполнение именно этой гильзы уменьшает себестоимость разработки, что снижает затраты на производство.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в Новосибирске ученые разработали устройство для анализа недр. Исследования проводятся на глубине 100 метров.