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Новосибирский завод разработал особо прочную оружейную гильзу

Инженеры видоизменили конструкцию.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирский завод «Искра» разработал особо прочную гильзу для стрелкового оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на патент. Помимо повышенной прочности, новые гильзы имеют упрощенную конструкцию.

— Изобретение относится к боеприпасам, в частности к производству капсюлированных гильз к стрелковому гладкоствольному и нарезному оружию, и может быть применено для производства патронов к указанному оружию, — говорится в документе.

Как отметили авторы разработки, выполнение именно этой гильзы уменьшает себестоимость разработки, что снижает затраты на производство.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в Новосибирске ученые разработали устройство для анализа недр. Исследования проводятся на глубине 100 метров.