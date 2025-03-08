Беларусь вошла в топ-3 поставщиков цветов в РФ, уступив Нидерландам и Армении

Беларусь попала в топ-3 поставщиков цветов в Россию, уступив лишь Нидерландам и Армении, передает Sputnik.by по данным, собранным РИА «Новости» по статистическим органом ряда стран, а также Национальной ассоциации цветоводов и BusinesStat.
На первом месте в условном рейтинге расположились Нидерланды, обеспечивающие до 70% импорта цветов в Россию Это составляет порядка $321,5 миллиона. Второе — 7,1% и $32,1 миллиона — у Армении. А вот третья позиция у Беларуси, которая поставляет в РФ до 6,2% всего импорта цветов на сумму порядка $28 миллионов. Отдельно отмечается рост поставок из Беларуси в 2,3 раза.
Несложно подсчитать, что на три государства из топ-3 приходится около 83,3% всего импорта цветов в Россию. Дальше в перечне расположился Эквадор (6% и $27,1 миллиона). А замыкает пятерку лидеров Латвия ($10,7 миллиона и 2,4% в общем импорте). При этом, отмечает Национальная ассоциация цветоводов, тот же Эквадор, а еще Кения ($800 тысяч) ведут поставки в том числе через Латвию и Литву (у последней $4,2 миллиона и 0,9% импортного рынка РФ), что, вероятно, дало высокие показатели странам Балтии. Впрочем, по статистике транзит цветов через них в Россию все же существенно снизился: Литва — минус 79%, Латвия — минус 50%.
Добавим, что в числе крупных экспортеров цветов на рынок России находятся Колумбия, Казахстан, Китай, а также имеющие небольшие доли рынка Израиль, Таиланд, Нигерия, Узбекистан.
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