Беларусь вошла в топ-3 поставщиков цветов в РФ, уступив Нидерландам и Армении

Несложно подсчитать, что на три государства из топ-3 приходится около 83,3% всего импорта цветов в Россию. Дальше в перечне расположился Эквадор (6% и $27,1 миллиона). А замыкает пятерку лидеров Латвия ($10,7 миллиона и 2,4% в общем импорте). При этом, отмечает Национальная ассоциация цветоводов, тот же Эквадор, а еще Кения ($800 тысяч) ведут поставки в том числе через Латвию и Литву (у последней $4,2 миллиона и 0,9% импортного рынка РФ), что, вероятно, дало высокие показатели странам Балтии. Впрочем, по статистике транзит цветов через них в Россию все же существенно снизился: Литва — минус 79%, Латвия — минус 50%.