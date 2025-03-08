Налоговые поступления в бюджет в Молдове выросли с начала 2025 года

КИШИНЕВ, 8 мар — Sputnik. В Молдове с начала 2025 года растут поступления в государственную казну за счет поступлений от налоговых сборов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной налоговой службой (ГНС).
Согласно отчету ведомства, за первые два месяца текущего года в национальный бюджет собрано 11,9 миллиарда леев. Эта сумма увеличилась на 1,7 миллиарда или на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
При этом в госбюджет в феврале поступило 4,8 миллиарда леев, что на 673,1 миллиона больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, рост составил 16,4%.
В местные бюджеты поступило около 1,3 миллиарда леев доходов, эта сумма по сравнению с первыми двумя месяцами 2024-го выросла примерно на 22%.
В бюджет государственного социального страхования в указанный период поступило 4,3 миллиарда леев, что больше показателей прошлого года на 14,3%.
Также отчисления в фонд обязательного медицинского страхования выросли на 16,2% и достигли 1,5 миллиарда леев.