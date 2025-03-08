Суд арестовал 28,7% акций «Башкиравтодора», принадлежащих компании «Региональный фонд». Еще на 59,33% акций, находящихся у Минземимущества республики, наложены обеспечительные меры в виде запрета на отчуждение, залог и иное обременение.
В общей сложности Арбитражный суд Башкирии заблокировал более 51 млн штук акций в рамках рассмотрения дела о банкротстве дорожно-строительного подрядчика.
Как сообщает «РБК — Уфа», инициатором судебного разбирательства стала уфимская компания «Аквамак-Процессинг». Она вступила в дело о банкротстве «Башкиравтодора» с требованиями на 446,2 млн руб., возникшими по договорам поставки топлива и битума в 2021—2023 годах.
Напомним, банкротства и субсидиарной ответственности добивается и другой кредитор — уфимское ООО «Сколхимпром». Компания требует привлечь по долгам действующего гендиректора компании Ильдара Юланова, исполняющих обязанности руководителя Ильгиза Усманова и Александра Ликомаскина, а также главных акционеров — министерство земельных и имущественных отношений РБ и АО «Региональный фонд».
Арест и обеспечительные меры на ценные бумаги предприятия наложены до вынесения решения по иску о привлечении к ответственности контролирующих должника лиц.
«Поскольку ответчики могут в любое время до рассмотрения спора по существу осуществить действия для уменьшения объема принадлежащего им имущества, в случае непринятия истребуемых обеспечительных мер надлежащее исполнение судебного акта будет затруднительно. Принятие обеспечительных мер необходимо в целях сохранения существующего имущественного положения контролирующих должника лиц», — сказано в постановлении.
Отмечается, что меры не должны повлиять на деятельность «Башкиравтодора».
Напомним, процедуру наблюдения за компанией ввели в мае 2024 года. Дело о банкротстве крупнейшего дорожно-строительного подрядчика республики было инициировано в январе прошлого года.