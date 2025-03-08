Суд арестовал 28,7% акций «Башкиравтодора»

«Поскольку ответчики могут в любое время до рассмотрения спора по существу осуществить действия для уменьшения объема принадлежащего им имущества, в случае непринятия истребуемых обеспечительных мер надлежащее исполнение судебного акта будет затруднительно. Принятие обеспечительных мер необходимо в целях сохранения существующего имущественного положения контролирующих должника лиц», — сказано в постановлении.