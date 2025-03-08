Узбекистан может перенять опыт Беларуси в организации системы общественного транспорта

ТАШКЕНТ, 8 марта — Sputnik. Узбекистан изучит возможности применения передового белорусского опыта в области эффективной системы общественного транспорта. Этот вопрос обсудили на встрече члены делегации Посольства Узбекистана во главе с руководителем дипмиссии Рахматуллой Назаровым и министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович, сообщает ИА «Дунё».
В ходе переговоров основное внимание было уделено текущему состоянию и перспективам дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Министр обозначил один из первых вопросов — переход на безразрешительную систему осуществления международных автомобильных перевозок грузов.
По словам главы Минтранса, такой шаг будет в значительной степени способствовать наращиванию товарооборота между двумя странами.
Белорусская сторона сообщила о готовности организовать в марте-апреле очередное заседание белорусско-узбекской смешанной комиссии по международным автомобильным перевозкам в Минске, а также ознакомить узбекскую делегацию с работой международных автомобильных пунктов пропуска на границе Беларуси с Польшей, Латвией и Литвой в рамках данного визита.
Узбекистан и Беларусь откроют Центр регенеративной медицины в Ташкенте.
Также белорусская сторона сообщила о том, что планирует активно участвовать в развитии мультимодального транспортного коридора «Беларусь — Россия — Казахстан — Узбекистан — Афганистан — Пакистан».
Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросу использования международного транспортно-логистического хаба в городе Термезе.
Участники также обсудили вопросы внедрения в Узбекистане белорусского опыта в области эффективной системы общественного транспорта, проектирования взлетно-посадочных полос аэропортов и применения дорожных знаков.
По итогам встречи стороны договорились о продолжении и дальнейшем развитии сотрудничества.