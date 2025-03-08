Узбекистан может перенять опыт Беларуси в организации системы общественного транспорта

Белорусская сторона сообщила о готовности организовать в марте-апреле очередное заседание белорусско-узбекской смешанной комиссии по международным автомобильным перевозкам в Минске, а также ознакомить узбекскую делегацию с работой международных автомобильных пунктов пропуска на границе Беларуси с Польшей, Латвией и Литвой в рамках данного визита.