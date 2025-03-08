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В Беларуси упростили строительство жилья для нуждающихся

Доступные квадратные метры. Упрощается возведение жилья для нуждающихся. В Министерства архитектуры и строительства прокомментировали указы, которые подписал президент.

Источник: ОНТ

Документы направлены на совершенствование подходов к строительству и кредитованию. Для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий, главное преимущество в том, что не придется включаться во все этапы процесса. При этом цена на жилье остается неизменной. Разница в стоимости между котлованом и готовым жильем, как пояснили в ведомстве, касается лишь коммерческих застройщиков.

Механизмы кредитования известны и прозрачны — все остается как прежде. С новациями можно детально ознакомиться на Правовом портале.