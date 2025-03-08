В Беларуси упростили строительство жилья для нуждающихся

Документы направлены на совершенствование подходов к строительству и кредитованию. Для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий, главное преимущество в том, что не придется включаться во все этапы процесса. При этом цена на жилье остается неизменной. Разница в стоимости между котлованом и готовым жильем, как пояснили в ведомстве, касается лишь коммерческих застройщиков.