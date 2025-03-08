В Казахстане сообщили об ограничениях по счетам Kaspi банка

В субботу казахстанские СМИ сообщили, что в чате под названием «Арест счетов» граждане России, проживающие на севере Казахстана, сообщили о блокировке своих карточных счетов. В сообщении указывалось, что блокировку наложили 7 марта по решению департамента полиции Петропавловска. Уточнялось, что ограничения затронули около двух тысяч человек, включая как россиян, так и граждан Казахстана. Пользователи высказали предположение, что уголовное дело может быть связано с дропперами и нелегальными операциями с криптовалютой.