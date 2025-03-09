Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 9 марта

Национальный банк установил курсы валют на 9 марта 2025 года, воскресенье. В частности, курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 9 марта не изменился в сравнении с курсами, установленными накануне.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на воскресенье, 9 марта, Национальным банком установлены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,2345 белорусского рубля, 1 евро — 3,4924 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,5780 белорусского рубля.
В сотношении с курсовыми значениями, действовавшими в пятницу, 7 марта, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались прежними.
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