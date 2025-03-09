Россиян предупредили, чем грозит покупка квартиры с незаконной перепланировкой

«Если покупка квартиры с незаконной перепланировкой все же состоялась, последствия могут быть неприятными. Во-первых, новый собственник рискует получить предписание от жилищной инспекции о приведении квартиры в первоначальное состояние. Это означает дополнительные расходы, а иногда и невозможность использования квартиры в привычном виде. Во-вторых, штрафы, которые, хоть и не слишком велики для физических лиц, становятся особенно неприятными при необходимости исправлять чужие ошибки», — подчеркнул Бондарь. Его слова приводит Газета.Ru. Он также добавил, что покупатель также может столкнуться с проблемами при страховании жилья, получении ипотеки или даже перепродаже квартиры, если изменения затронули несущие конструкции.