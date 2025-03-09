Россиян предупредили, чем грозит покупка квартиры с незаконной перепланировкой

Незаконная перепланировка может повлечь финансовые проблемы для нового владельца квартиры.
Покупка квартиры с незаконной перепланировкой может повлечь за собой наложение штрафов и выдачу предписания от жилищной инспекции о восстановлении первоначального состояния жилья. Об этом предупредил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
«Если покупка квартиры с незаконной перепланировкой все же состоялась, последствия могут быть неприятными. Во-первых, новый собственник рискует получить предписание от жилищной инспекции о приведении квартиры в первоначальное состояние. Это означает дополнительные расходы, а иногда и невозможность использования квартиры в привычном виде. Во-вторых, штрафы, которые, хоть и не слишком велики для физических лиц, становятся особенно неприятными при необходимости исправлять чужие ошибки», — подчеркнул Бондарь. Его слова приводит Газета.Ru. Он также добавил, что покупатель также может столкнуться с проблемами при страховании жилья, получении ипотеки или даже перепродаже квартиры, если изменения затронули несущие конструкции.
Бондарь также отметил, что в случае обнаружения критических нарушений, связанных с перепланировкой, суд может постановить о продаже такой квартиры через публичные торги. Это приведет к возвращению денег владельцу уже за вычетом всех затрат на восстановление законности состояния жилья. Кроме того, владелец новой квартиры может стать ответственным за ущерб соседям, вызванный незаконными переделками.
Поэтому, по словам Бондаря, перед сделкой важно изучать документы, особенно технический паспорт, который дает информацию о планировке. Отклонения от документа могут сигнализировать о самовольных изменениях, например, если кухня перенесена в жилую комнату. Также нужно проверять поэтажный план на наличие незаконных изменений.