РЖД начинает подготовку к строительству музея техники в Перми

О строительстве детской железной дороги в Перми стало известно в апреле 2022 года. Проектом создания малой магистрали предусмотрено строительство узкоколейной экскурсионной железной дороги и учебно-экспозиционного центра с музеем и уникальным круговым депо — по подобию круговых депо железных дорог XIX века. Детскую дорогу длиной около 4 км планируется расположить вдоль Камы. Однопутный участок будет проложен от станции Пермь-I до Мотовилихи, через остановочный пункт «Набережная». На первом этапе обучаться на ДЖД смогут 950 детей, в том числе 250 — по системе «Кванториум». При этом детская дорога может быть включена в туристические маршруты Перми.