Собственник пермского танкера оценил его стоимость

Об этом сообщается в карточке дела. «Взыскать с ООО “Кама Шиппинг” 200 млн руб. убытков, возникших в результате гибели самоходного наливного судна, переданного по договору аренды судна без экипажа (танкер для перевозки нефтепродуктов “Волгонефть-212) от 8 февраля 2016 года” — говорится в материалах дела.
Ранее сообщалось о подаче иска, но его детали не раскрывались. Рассмотрение обоснованности требований назначено на 8 апреля.
Пермский танкер «Волгонефть-212» потерпел крушение 15 декабря 2024 году у берегов Анапы в Черном море. Крушение вызвало масштабную экологическую катастрофу в регионе.
ООО «Каматрансойл» частично контролируется учредителями ООО «Кама Шиппинг». Владельцем 33% первого и 50% второго ООО является Константин Сельков.