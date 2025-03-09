Собственник пермского танкера оценил его стоимость

Об этом сообщается в карточке дела. «Взыскать с ООО “Кама Шиппинг” 200 млн руб. убытков, возникших в результате гибели самоходного наливного судна, переданного по договору аренды судна без экипажа (танкер для перевозки нефтепродуктов “Волгонефть-212) от 8 февраля 2016 года” — говорится в материалах дела.