Малазийская компания планирует установить солнечные панели в Новом Ташкенте

Для справки: «Sunview Group» основана в 2013 году. Она предоставляет решения по проектированию, строительству, вводу в эксплуатацию и технической поддержке в сфере возобновляемой энергетики. За время своего существования компания ввела в эксплуатацию в Малайзии солнечные фотоэлектрические станции общей мощностью более 500 МВт.