ТАШКЕНТ, 9 марта — Sputnik. Малазийская компания планирует установить солнечные панели в Новом Ташкенте, сообщает ИА «Дунё».
Перспективы взаимодействия обсудили в ходе встречи посла РУз Каромиддина Гадоева с гедиректором малазийской компании «Sunview Group» Онгом Хангом Пингом.
«Онг Ханг Пинг выразил готовность к сотрудничеству с узбекской стороной в реализации проектов по установке солнечных панелей средней мощности на крышах крупных зданий, строящихся в Новом Ташкенте, а также по обеспечению насосных станций водоснабжения Кашкадарьинской области возобновляемыми источниками энергии», — говорится в сообщении.
Кроме того, малазийский бизнесмен заявил, что готов запустить проект по строительству солнечной электростанции мощностью 200 МВт в Ферганской области до конца текущего года. Также сейчас определяют подходящие земельные участки для строительства солнечной электростанции мощностью 400 МВт в Андижанской области.
В настоящее время, специалисты компании находятся в долгосрочной командировке в республике для начала работы над данными проектами.
Для справки: «Sunview Group» основана в 2013 году. Она предоставляет решения по проектированию, строительству, вводу в эксплуатацию и технической поддержке в сфере возобновляемой энергетики. За время своего существования компания ввела в эксплуатацию в Малайзии солнечные фотоэлектрические станции общей мощностью более 500 МВт.