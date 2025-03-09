Беларусь вошла в топ-3 стран ЕАЭС по замедлению инфляции

Так, в рейтинге стран ЕАЭС с самой низкой инфляцией Беларусь оказалась на втором месте после Кыргызстана. В Беларуси месячный рейтинг инфляции составил 0,7%, лучше цены тормозят только в Кыргызстане (0,6%). При этом Беларусь и Кыргызстан стали единственными странами ЕАЭС, где месячный уровень инфляции не превысил одного процентного пункта.