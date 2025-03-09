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Беларусь вошла в топ-3 стран ЕАЭС по замедлению инфляции

Беларусь попала в лидеры ЕАЭС по уровню замедления роста цен.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь и Кыргызстан стали лидерами стран ЕАЭС по замедлению темпа инфляции, сообщает Sputnik Беларусь.

Так, в рейтинге стран ЕАЭС с самой низкой инфляцией Беларусь оказалась на втором месте после Кыргызстана. В Беларуси месячный рейтинг инфляции составил 0,7%, лучше цены тормозят только в Кыргызстане (0,6%). При этом Беларусь и Кыргызстан стали единственными странами ЕАЭС, где месячный уровень инфляции не превысил одного процентного пункта.

В целом, по уровню инфляции рейтинг государств ЕАЭС такой: Армения с показателем 1,4% на первом месте, Россия (1,2%) — второе место, Казахстан (1,1%) замыкает тройку лидеров.

Индекс потребительских цен в январе 2025-го по всему ЕАЭС составил 1,2.

Что касается роста цен, то по данным Евразийской экономической комиссии, в Беларуси отмечалось незначительное подорожание мяса и морепродуктов — на 0,1%, в Кыргызстане — повышение на 0,6%, в России — на 0,7%, в Казахстане — на 1,1%. Хлеб в Беларуси вырос в цене на 0,4%.

При этом в целом цены медленнее всего росли именно в Беларуси — на 0,7%). В других странах продовольственная инфляция превысила один процент.

А еще Минтруда озвучило социальные гарантии для белорусок.

Тем временем Путин и Лукашенко встретятся в России на следующей неделе.