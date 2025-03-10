Воронежская ОЭЗ «Центр» сменила руководителя

Согласно данным Единого государственного реестра, 5 марта исполняющим обязанности генерального директора АО «Воронежская индустриальная корпорация» («ВИнКо») назначен Леонид Воробей. Он заменил Сергея Юсупова, который занимал этот пост последние полтора года.
Леонид Воробей ранее работал заместителем руководителя компании. В 2000-х годах он возглавлял управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области, а также был гендиректором и совладельцем ликвидированной компании «Мега-Ватт».
«ВИнКо» отвечает за контроль качества строительства и проектирования объектов инфраструктуры индустриального парка «Масловский» и ОЭЗ «Центр», снабжение резидентов энергоресурсами, транспортное обслуживание и поддержку инженерной инфраструктуры инвестиционных площадок.
Компания зарегистрирована в 2009 году в Воронеже. Ее уставный капитал составляет 4,9 млрд рублей. Основное направление деятельности — аренда и управление нежилыми помещениями. В 2023 году выручка «ВИнКо» составила 65 млн рублей, но компания понесла чистый убыток в размере 18 млн рублей.