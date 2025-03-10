Воронежская ОЭЗ «Центр» сменила руководителя

Компания зарегистрирована в 2009 году в Воронеже. Ее уставный капитал составляет 4,9 млрд рублей. Основное направление деятельности — аренда и управление нежилыми помещениями. В 2023 году выручка «ВИнКо» составила 65 млн рублей, но компания понесла чистый убыток в размере 18 млн рублей.