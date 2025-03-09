Ученый сравнил запасы Беларуси и Украины по редкоземельным металлам и их добычу

— Та информация, которая есть и в открытом доступе, в открытых источниках, говорит о том, что действительно Украина имеет такие элементы, такие металлы. В целом вообще территория Украины богата на многие полезные ископаемые, которые есть и у нас. Но условия геологические — территории Украины проще, чем у нас.