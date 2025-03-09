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Ученый сравнил запасы Беларуси и Украины по редкоземельным металлам и их добычу

Ученый сравнил редкоземельных металлы на территориях Беларуси и Украины.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель генерального директора Научно-практического центра по геологии Василий Колб сказал в интервью СТВ, какие редкоземельные металлы есть в Беларуси, сравнив их запасы с доступными Украине.

Прежде всего, Колб подчеркнул, что в Беларуси есть редкоземельные металлы и элементы, выявленные еще в советское время. Всего в данной категории более шести десятков металлов и элементов, а применяются они, например, в авиастроении, создании космических аппаратов, беспилотников, а также машиностроении, химической промышленности.

— Есть и молибден, тулий, — привел примеры имеющихся в Беларуси запасов Василий Колб. — Эти элементы и металлы залегают, по нашим меркам, на достаточно большой глубине, 200−250 метров. Но говорить о промышленных масштабах мы пока не можем.

По словам замгендиректора НПЦ по геологии, необходим ряд геологоразведочных работ для определения глубин залегания и подсчета ресурсов и запасов, технологии извлечения.

— У Беларуси нет такого опыта. Однозначно нам придется изучать мировые технологии, обращаться к профильным институтам Российской Федерации, а потом уже будем смотреть, экономически вообще рентабельно, целесообразно ли дальше проводить детально работы и потом уже говорить о вопросах извлечения, добычи, — сказал Колб.

Также он высказался о реальных запасах на территории Украины и провел определенную параллель с имеющимися в Беларуси:

— Та информация, которая есть и в открытом доступе, в открытых источниках, говорит о том, что действительно Украина имеет такие элементы, такие металлы. В целом вообще территория Украины богата на многие полезные ископаемые, которые есть и у нас. Но условия геологические — территории Украины проще, чем у нас.

Ученый пояснил, что юг Беларуси (речь о Припятском прогибе на Белорусском Полесье) является погруженной частью, а украинская часть Полесья — наоборот приподнята.

— И многие полезные ископаемые Украины находятся выше, чем наши. Соответственно, экономика добычи там с плюсом, у нас где-то малоэффективна либо пока нецелесообразна, — добавил Колб.

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