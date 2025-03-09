Белорусский ученый рассказал о поиске нефти на территории впадины под Оршей

Белорусский ученый, заместитель генерального директора НПЦ по геологии Василий Колб рассказал телеканалу СТВ о поиске нефти на территории Оршанской впадины.
В частности, специалист отметил, что территория Оршанской впадины Витебской области изучается на возможность выявления углеводородов. Такие задачи были поставлены президентом Беларуси Александром Лукашенко в 2024-м.
— Мы изучаем полностью разрез этой территории, будем отбирать породы, проводить исследования, — сказал Колб, обобщив: — Каждый год выявляются новые запасы нефти, которые ставятся на государственный баланс и переводятся в разряд промышленных, которые можно уже добывать.
Также ученый рассказал, какое сырье добывается уже сегодня.
— Это и мел, который производится для цемента. И стекольные пески для стекольного производства. Это и строительный камень. Пару лет назад мы разведали базальты, тоже новый вид сырья для нас. До этого мы полностью его импортировали из территории Украины.
Также мы писали, что ученый сравнил запасы Беларуси и Украины по редкоземельным металлам и их добычу.
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