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Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 10 марта после выходных

Нацбанк Беларуси понизил курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 10 марта, понедельник.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке понизили курсы валют на 10 марта 2025 года, понедельник. Так, стали ниже курс доллара, курс евро и курс российского рубля после выходных.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на понедельник, 10 марта, Национальным банком определены такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,2125 белорусского рубля, 1 евро — 3,4890 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,5728 белорусского рубля.

В соотношении с курсовыми значениями, которые были установлены в пятницу, 7 марта, в субботу, 8 марта, в воскресенье, 9 марта, курс доллара, курс евро и курс российского рубля стали меньше. Заметнее изменился курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0220 белрубля, евро потерял 0,0034 белрубля, а курс российского рубля понизился на 0,0052 белрубля.

Еще Беларусь вошла в топ-3 поставщиков цветов в РФ, уступив Нидерландам и Армении.