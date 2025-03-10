Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 10 марта после выходных

В Национальном банке понизили курсы валют на 10 марта 2025 года, понедельник. Так, стали ниже курс доллара, курс евро и курс российского рубля после выходных.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на понедельник, 10 марта, Национальным банком определены такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,2125 белорусского рубля, 1 евро — 3,4890 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,5728 белорусского рубля.
В соотношении с курсовыми значениями, которые были установлены в пятницу, 7 марта, в субботу, 8 марта, в воскресенье, 9 марта, курс доллара, курс евро и курс российского рубля стали меньше. Заметнее изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0220 белрубля, евро потерял 0,0034 белрубля, а курс российского рубля понизился на 0,0052 белрубля.
Еще Беларусь вошла в топ-3 поставщиков цветов в РФ, уступив Нидерландам и Армении.