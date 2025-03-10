Самый низкий уровень безработицы зафиксировали в Москве и Приамурье

В конце 2024 года наименьший уровень безработицы среди российских регионов был зафиксирован в Москве и Амурской области, тогда как самый высокий уровень наблюдался в Ингушетии и Карачаево-Черкессии, сообщает РИА Новости.
Тенденция к снижению безработицы в России сохраняется на фоне длительного дефицита кадров. По итогам четвертого квартала 2024 года Росстат зафиксировал исторический минимум уровня безработицы в 2,3%, что на 0,6 процентного пункта ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года, при этом число безработных сократилось на 470 тысяч человек.
Москва оказалась лидером по уровню безработицы с показателем 0,9%, что стало ее историческим достижением. В десяти регионах страны уровень безработицы оказался ниже 1,5%, включая Амурскую область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Калужскую и Новгородскую области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ, Нижегородскую, Свердловскую области, Республику Башкортостан и Удмуртскую Республику. В то же время, в 53 регионах страны уровень безработицы в четвертом квартале ниже общероссийского, а в двух регионах он совпадал с ним.
Сравнивая с четвертым кварталом 2023 года, в 76 регионах России наблюдалось снижение уровня безработицы. Наибольшее уменьшение зафиксировано в Кабардино-Балкарской Республике, где показатель снизился на 4,0 процентных пункта.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что реальные располагаемые доходы жителей России в 2024 году увеличились на 8,4%. Уровень реальных зарплат за 11 месяцев прошлого года поднялся на 8,7%.