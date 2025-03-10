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Клиенты Wildberries смогут отправлять посылки между пунктами выдачи заказов

Сейчас услуга доступна в пилотном режиме для отправлений из 100 ПВЗ маркетплейса.
Источник: Аргументы и факты

Объединенная компания Wildberries и Russ запускает новую услугу WB Track, предоставляющий возможность клиентам организации отправлять посылки между пунктами выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса, сообщили в пресс-службе компании.

Сервисом можно будет воспользоваться с 10 марта.

«В настоящее время услуга доступна в пилотном режиме для отправлений из 100 ПВЗ Wildberries в Москве и в другие регионы России. Уже в ближайшие месяцы сервис начнёт активно расширяться на всю сеть пунктов выдачи маркетплейса в стране», — уточнили в организации, сообщение которой приводит ТАСС.

WB Track позволит оформлять посылки в ближайшем пункте выдачи заказов. Сроки и стоимость доставки будут определяться исходя из удалённости ПВЗ и габаритов груза.

Напомним, в начале декабря стало известно, что клиентам Wildberries разрешили возвращать купленные на маркетплейсе товары в любой пункт выдачи заказов. Организация запустила соответствующую систему возврата с использованием QR-кодов.

Также сообщалось, что в середине декабря объединенная компания Wildberries и Russ представила новый корпоративный бренд и логотип RWB. В организации отметили, что бренды Wildberries и Russ продолжат использоваться для маркетплейса и оператора наружной рекламы.