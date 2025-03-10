Клиенты Wildberries смогут отправлять посылки между пунктами выдачи заказов

«В настоящее время услуга доступна в пилотном режиме для отправлений из 100 ПВЗ Wildberries в Москве и в другие регионы России. Уже в ближайшие месяцы сервис начнёт активно расширяться на всю сеть пунктов выдачи маркетплейса в стране», — уточнили в организации, сообщение которой приводит ТАСС.