Цены на овощи и мясо стали одинаковыми

— «Черри» всегда относились к сегменту более дорогих овощей, это «премиум», тем не менее, спрос на них стабильно растет каждый год на 5%. А если есть спрос, то производители увеличивают объемы производства. В основном, из-за того, что они выглядят необычно и имеют более выраженный «летний» вкус за счет повышенной сахаристости. При этом, вырастить их дороже, чем круглые красные томаты, поскольку урожайность «Черри» с одного квадратного метра будет в два-три раза ниже при тех же трудозатратах. Стоимость будет в два-три раза выше, чем на круглые красные.