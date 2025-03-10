Цены на овощи и мясо стали одинаковыми

Помидоры сорта «кумато» в центральных регионах стоят 520 рублей, «фламенко» — 370 рублей, круглые красные — 260 рублей.
Стоимость томатов и огурцов в магазинах этой зимой рекордно выросли и в некоторых регионах обогнали по стоимости мясо. Но россияне не отказались от покупки овощей, а стали приобретать больше продуктов сегмента «премиум». С чем связана аномалия цен и какой сорт томатов дороже всего вырастить в теплицах в интервью URA.RU рассказал директор по стратегическим вопросам Национального союза производителей плодов и овощей Игорь Мозговенко.
Овощи досвечивают.
— Что происходит с ценами на овощи в этом сезоне? Ценники на томаты в магазинах выросли за год почти в два раза, до 400−1000 рублей. Средняя стоимость 1 кг огурцов прибавила 30% — до 370 рублей. Почему?
Директор по стратегическим вопросам плодоовощного Союза Игорь Мозговенко отметил, что рост оптовых цен на овощи был в пределах продуктовой инфляцииФото: из личного архива Игоря Мозговенко.
— На цены всегда влияет несколько факторов, прежде всего — себестоимость и инфляция. Средний рост оптовых цен по стране за последний год был на уровне продовольственной инфляции, которая выше общей инфляции — более 12%. Повлиял и рост тарифов на газ и электроэнергию, которые нужны для обогрева теплиц и досвечивания культур. В регионах, где мало солнца и короткий световой день, светодиодные лампы работают интенсивнее, а зимой до 50% себестоимости приходится на свет.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЭкономист объяснил, почему огурцы и помидоры стали дороже мяса.
Выросли транспортные расходы из-за увеличения стоимости топлива. Дороже стали семена, удобрения и средства защиты растений. В конечном счете все это отражается на розничных ценах. Быстрее цены росли в регионах, где есть дефицит производства. Например, на Дальнем Востоке, на Урале и в Сибири.
— Покупатели рассчитывали, что после новогоднего ажиотажа цены на тепличную продукцию пойдут вниз, но мы видим, что рост продолжался и в январе, и в феврале, и в марте.
— Это ежегодная динамика, которую можно отследить за последние 10 лет. Может немного влиять инфляция, себестоимость, но так или иначе, общие тенденции сохраняются из года в год.
Жители Сибири плохо обеспечены тепличными овощамиФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Цены начинают подниматься осенью из-за сокращения предложения на рынке овощей, достигают своего пика, и начинают снижаться с приходом тепла и увеличением светового дня, когда к производству овощей подключаются парники и частично открытый грунт в южных регионах. Плюс весной начинаются поставки свежих импортных овощей из стран СНГ, а также ближнего и дальнего зарубежья. Это насыщает рынки и ценники падают.
— В ближайшее время можно ожидать снижения стоимости овощей?
— По огурцам пик цен обычно приходится на февраль. Поэтому сейчас можно ожидать постепенного снижения стоимости. А вот по томатам пока ждать удешевления рано, текущие цены будут держаться в марте и апреле. По ним мы увидим изменения ближе к концу апреля и в мае.
Цены на томаты черри в этом сезоне выросли до 1 тысячи рублей за 1 кг, кумато — до 520 рублей, фламенко — до 370 рублейФото: Владимир Андреев © URA.RU.
— Ценники на томаты зависят от сорта. Если обычные помидоры стоят 300−400 рублей за 1 кг, то маленькие «Коктейльные» и «Черри» — тысячу. Почему?
— «Черри» всегда относились к сегменту более дорогих овощей, это «премиум», тем не менее, спрос на них стабильно растет каждый год на 5%. А если есть спрос, то производители увеличивают объемы производства. В основном, из-за того, что они выглядят необычно и имеют более выраженный «летний» вкус за счет повышенной сахаристости. При этом, вырастить их дороже, чем круглые красные томаты, поскольку урожайность «Черри» с одного квадратного метра будет в два-три раза ниже при тех же трудозатратах. Стоимость будет в два-три раза выше, чем на круглые красные.
Томаты отдельно от огурцов.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Пермском крае резко подорожали помидоры и огурцы.
— А что в целом выгоднее выращивать — огурцы или томаты?
— Огурцы — драйверы тепличной отрасли. Огурец растет 42−45 дней и потом три месяца плодоносит. Общий урожай зависит от того, сколько оборотов хочет сделать руководство теплицы за год — три или четыре. Томат растет 90 дней и плодоносит девять месяцев. На первый взгляд, огурцы выращивать быстрее и выгоднее. Но на самом деле, для них требуется гораздо больше ламп для досвечивания и больше электроэнергии, что повышает себестоимость.
Пик цен на огурцы обычно приходится на февральФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Для баланса производители распределяют площади под разные культуры на стадии проектирования теплиц. Если выращивать томат в теплицах для огурцов, то мы напрасно потратим энергию — урожая это не даст. Если высадим огурцы в теплицы для томатов, то тоже не получим ожидаемого результата. Менять назначение помещений имеет смысл только в рамках одной культуры — например, со средних огурцов перейти на короткоплодные, а с томатов «биф» — на «черри».
Нехватку компенсирует Китай.
Спрос на овощи продолжает растиФото: Илья Московец © URA.RU.
— Как отразился рост цен на продажах? Не было ли критичного падения спроса?
— Наоборот. Заметно выросла покупательная способность россиян. Поэтому производство даже не поспевает за спросом. Нужно наращивать мощности. Но далеко не везде есть для этого технические возможности, ведь тепличные комплексы потребляют много электроэнергии, газа, воды.
Поэтому в некоторых регионах отечественные овощи в дефиците. Например, на Дальнем Востоке. Там мало теплиц и на прилавках — овощи из Китая. Низкая обеспеченность свежими овощами у жителей Сибири. Есть нехватка овощей на Урале и в Приволжье, но там она не столь критичная, и тоже восполняется импортом.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ ХМАО за месяц взлетели цены на овощи.
В некоторых регионах наблюдается перепроизводство тепличных овощей. Северный Кавказ способен накормить дефицитные регионы, если наладить доставку. Но у продукции категории «фреш» короткое логистическое плечо. Товаропроизводители стараются довозить свою продукцию до прилавков не позднее двух дней после сбора урожая. Огурцы можно увезти максимум на 1000 километров от места производства. И то в специальной машине — в рефрижераторе. Конечно, если везем овощи в северные регионы, то рефрижератор там работает по другому — греет.
Тепличная стройка.
В 2024 году построили 58 гектаров теплицФото: Илья Московец © URA.RU.
— Как быстро строят новые теплицы?
— За пять лет построили около 250−300 гектаров новых теплиц, и это не так много. Это вторые, третьи, четвертые очереди ранее заложенных сооружений, к которым давно подведены газ, электричество, вода, дороги. В некоторых местах сети подведены и продолжается строительство.
Сейчас темпы замедлились, поскольку кредиты плохо доступны. За 2024 год построили 58 гектаров теплиц. Новые объекты сейчас почти не закладывают, за исключением Дальнего Востока и Сибири, где действуют особые меры господдержки. А без льгот строить новые теплицы очень дорого. Один гектар тепличного комплекса обойдется минимум в 500 млн рублей. Окупаться теплица будет больше 15 лет.
Производители увеличивают объемы сбора урожая не через капитальное строительство, а экспериментируя с технологиями, семенами и удобрениями. Несмотря на сложности, за последние несколько лет объемы производства увеличиваются на 1,5−2% в год.
Борьба за вкус.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТюменский производитель объявил войну импортным помидорам.
— Какие сложности сегодня есть в отрасли?
— Отрасль молодая — начала развиваться в 2014 году. Самые серьезные сложности, с которыми сейчас сталкивается бизнес — это рост тарифов на газ и электричество, а также дорогие кредиты. Из-за санкций в последние два года не хватает семян (98% импортные), удобрений и средств защиты растений. Как правило, все это ранее закупалось за границей. Мы сильно зависим от логистики и мировых цен. Чтобы снизить зависимость, надо развивать отечественную селекцию, заниматься локализацией и создавать свои гибриды. Этими вопросами сейчас очень активно занимается Минсельхоз России. Правда, процесс небыстрый. Потребуется около пяти лет для селекции каждого гибрида.
Радует, что есть прогресс по удобрениям — 91% из них производится у нас. Они дешевле, чем импортные, и по качеству не уступают заграничным аналогам. Постепенно в России появляются отечественные биологические средства защиты растений — это полезные насекомые-хищники, которые охотятся за вредоносными.
В целом, тепличная отрасль сегодня перешла во второй этап развития. На первом мы наращивали объемы валового сбора, чтобы накормить страну. А сейчас мы ищем пути улучшить вкус и качество, повысить урожайность и устойчивость культур к болезням.