Новостройка или вторичка: где ремонт обойдётся дешевле

Риэлтер с многолетним стажем Надежда Жданова поясняет, что из преимуществ вторичного жилья можно отметить возможность заехать и жить практически сразу же, в то время как новостройки, так или иначе, нуждаются в ремонте. Однако если посмотреть на это с другой стороны, то новостройку намного легче оформить «под свой вкус». На вторичке же перед тем, как проводить чистовые работы, переставлять мебель и вешать шторы, нужно сначала снести и выбросить всё, что имеется изначально. Жданова советует учитывать траты на демонтаж при планировании своих расходов.