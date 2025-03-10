В Хабаровском крае запущена фабрика по извлечению металлов из отходов

В Солнечном районе Хабаровского края запущена первая в регионе фабрика по извлечению ценных металлов из отходов горнорудного производства, которые скопились ещё с советских времён. На предприятии уже налажен процесс производства меди, в ближайшее время из запасов хвостохранилища начнут извлекать и олово. Губернатор Дмитрий Демешин во время рабочей поездки в Солнечный район оценил современный технологичный ГОК, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».