В Хабаровском крае запущена фабрика по извлечению металлов из отходов

В Солнечном районе Хабаровского края запущена первая в регионе фабрика по извлечению ценных металлов из отходов горнорудного производства, которые скопились ещё с советских времён. На предприятии уже налажен процесс производства меди, в ближайшее время из запасов хвостохранилища начнут извлекать и олово. Губернатор Дмитрий Демешин во время рабочей поездки в Солнечный район оценил современный технологичный ГОК, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Компания «Геопроминвест» взялась за полезное дело — переработку залежей отходов, оставшихся после закрытия Солнечного ГОКа. Со своим инвестпроектом получили статус резидента ТОР. Из скопившихся 24 млн тонн отходов металлургического производства методом флотации уже извлекают медь — сегодня мне показали процесс производства. Вскоре начнут извлекать и олово. Замечательно, что это продукт не первичной переработки, а хвостохранилища. Будем поддерживать! — написал в своём Телеграм-канале по итогам поездки в Солнечный район губернатор Дмитрий Демешин.
В начале 2000-х годов в этих местах прекратил своё существование Солнечный горно-обогатительный комбинат. Технологии, использовавшиеся в советское время, не позволяли эффективно использовать полезные ископаемые. За годы работы предприятия в хвостохранилищах накопилось 24 миллиона тонн отходов металлургического производства, содержащих олово и медь.
Однако с помощью определённых технологий эти отходы можно переработать и направить полученный концентрат обратно в производство. За решение этой задачи взялось ООО «Геопроминвест», разработавшее собственную технологию извлечения методом флотации.
Сейчас строительство фабрики завершено, завершается строительство объектов инфраструктуры, и уже начато производство медного концентрата. Создано более 300 новых рабочих мест. Предприятие уже вышло на проектную мощность: объём переработки составляет 2 миллиона тонн, а производство медного концентрата — 49 тысяч тонн.
В научной лаборатории губернатору продемонстрировали процесс обогащения, оборудование и образцы продукции. Также Дмитрий Демешин посетил склад готовой продукции и хвостохранилища.